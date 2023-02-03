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39 минут назад

Стали известны цены ноутбуков с видеокартами NVIDIA RTX 4050 и 4060

Ferra.ru

Производитель ноутбуков Mechanical Revolution совсем скоро запустит продажи своего нового ноутбука — Jiaolong. Его цены появились на китайской площадке Taobao.

Стали известны цены ноутбуков с видеокартами NVIDIA RTX 4050 и 4060
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Устройство получило 15-дюймовый дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц. При этом в качестве основы в нём выступает процессор AMD Ryzen 7 7735H. Но куда интереснее то, что за выполнение графических задач будут отвечать видеокарты RTX 4050 или RTX 4060, в зависимости от модели.

Судя по спецификациям, RTX 4050 в ноутбуке получит 2560 ядер CUDA и 6 ГБ 96-битной видеопамяти GDDR6. В свою очередь RTX 4060 сможет похвастаться 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной, работающей на частоте 2370 МГц.

Что же до цен, то за версию с младшей видеокартой придётся отдать от 63 000 рублей, а за вариант со старшей моделью видеоадаптера — от 74 000 рублей. Официальные продажи ноутбуков начнутся уже 22 февраля.

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