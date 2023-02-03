Появились новые подробности о Gran Turismo 7 для PS VR2

Журналисты уже опробовали версию Gran Turismo 7 для виртуальной реальности, а ещё подробности появились в официальном блоге PlayStation. Это будет полноценный проект без ограничений по части игрового процесса: геймеры смогут принять участие в заездах на 20 гонщиков, останется возможность менять погоду, выбирать любую трассу и автомобиль.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

К сожалению, контроллеры от PS VR2 не будут совместимы с игрой. Чтобы управлять транспортом, понадобится DualSense, его улучшенная версия или периферийные рули. Этот недостаток не смог испортить общий настрой журналистов: они остались в восторге и отметили множество положительных моментов. Главные из них:

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Графическое исполнение ушло далеко вперёд по сравнению с GT Sports на первом поколении PlayStation VR — кто-то называет красоту мира и проработку деталей «изумительной», но без технических компромиссов не обошлось.

Игроки в VR смогут осмотреть каждый из 450 автомобилей. В гараже есть специальный демонстрационный зал для виртуальной реальности. Разработчики сделали большой акцент на проработке каждого автомобиля — у геймеров появится возможность поближе взглянуть на пластик, деревянную отделку, кожу и другие элементы в салоне, включая приборную панель.

В Gran Turismo 7 для PS VR2 появится возможность вертеть головой как угодно даже во время гонок. Такая свобода привела к тому, что можно ощутить масштабы окружения на трассах или опасность заезда в спортивном автомобиле с большим числом реальных ограничителей видимости (узкие ветровые стёкла, перекладины и подобные элементы).

Также журналисты отметили, что гарнитуре больше не понадобится камера отслеживания, поэтому у игроков появился гораздо больший простор для своего положения. Было отмечено, что такое нововведение даст геймерам желание чаще устраивать игровые сессии в виртуальной реальности.