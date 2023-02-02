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7 минут назад

Точная дата выхода Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Чемпионат.com

Студия Avalanche опубликовала точные сроки выхода Hogwarts Legacy — ролевой игры по «Гарри Поттеру». Так, консольные версии будут доступны 7 февраля ровно в 00:00 по местному времени для покупателей Deluxe-издания и 10 февраля в 00:00 для обладателей стандартного издания игры. То есть если на консолях у пользователя турецкий аккаунт, то ориентироваться можно на московское время.

Названа дата выхода Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На ПК ситуация иная: покупатели Deluxe-издания смогут начать 7 февраля в 21:00 мск, обладатели стандартной версии приступят к игре на три дня позже — 10 февраля в 21:00 мск.

Дата выхода Hogwarts Legacy на PlayStation 5 и Xbox Series

Дата выхода Hogwarts Legacy на ПК

Игры,Гарри Поттер,
18+
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