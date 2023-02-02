Названа дата выхода Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Студия Avalanche опубликовала точные сроки выхода Hogwarts Legacy — ролевой игры по «Гарри Поттеру». Так, консольные версии будут доступны 7 февраля ровно в 00:00 по местному времени для покупателей Deluxe-издания и 10 февраля в 00:00 для обладателей стандартного издания игры. То есть если на консолях у пользователя турецкий аккаунт, то ориентироваться можно на московское время.