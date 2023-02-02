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19 минут назад

Konami сократила финансовый прогноз из-за упавшей прибыли

Игромания.ру

Издательство Konami, ответственное за Silent Hill, поделилось своими планами до конца текущего финансового года, то есть 31 марта.

Konami сократила финансовый прогноз из-за упавшей прибыли
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально компания хотела получить операционную прибыль в размере 76,5 млрд йен, но теперь этот прогноз снизился до 42,4 млрд. Предполагаемая выручка также претерпела изменения, но уже не так сильно: теперь Konami планирует получить 303 млрд йен, вместо желаемых 320 млрд.

Компания не стала вдаваться в подробности резких сокращений, но сделала заявление, что одним из факторов стало изменение прибыли некоторых игр. Это неудивительно — например, спортивный симулятор eFootball 2023 не обрёл высокую популярность и лишь усилил конкурента в лице FIFA.

Также не появилось новой информации хотя бы об одном из трёх проектов в серии Silent Hill. Издатель лишь заявил, что идёт активная работа над играми в различных франшизах.

«Мы усердно работаем над созданием новых Silent Hill, которые сильно ждут с момента объявления о создании ремейка и новых игр.

Мы также продолжаем создание Super Bomberman R 2; разработку Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars и нового сайд-скроллер шутера Cygni: All Guns Blazing, релиз которого запланирован на 2023 год».

Konami

Ранее разработчики делились некоторыми подробностями о ремейке Silent Hill 2. Bloober Team хочет, чтобы фанаты оригинала испытали свежие впечатления, а продюсер серии Мотои Окамото считает амбиции Konami довольно большими.

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