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1 час назад

В Evil Dead: The Game появился режим «Королевское Мочилово» и новая выжившая

Игромания.ру

Evil Dead: The Game было получила обновление, главной изюминкой которого стал режим «Королевское Мочилово». Это бойня с элементами королевской битвы, где могут участвовать до 40 человек.

В Evil Dead: The Game появился режим «Королевское Мочилово» и новая выжившая
Фото: Игромания.руИгромания.ру

У игроков есть возможность использовать приобретённых ранее персонажей и костюмы к ним, а при заходе в игру всех ждёт подарок в виде наряда «Кандарийская Подтяжка» для героя Пабло. Также поле битвы помогут разнообразить дальнобойный гранатомёт и коса — новое оружие.

Кроме того, разработчики предлагают приобрести набор Immortal Power Bundle. С ним игрок получит несколько новых костюмов и выжившую Руби Ноуби из сериала «Эш против зловещих мертвецов». Она может восстанавливать своё здоровье и увеличивать урон оружия, а особый приём Руби — поглощение вражеских душ с последующим мощным залпом, который наносит урон противникам и лечит союзников.

Evil Dead: The Game объединяет культовых героев франшизы для борьбы против сил зла. Игра доступна на PC, PlayStation и Xbox. В февральской подборке PlayStation Plus проект будет раздаваться бесплатно.

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