В Evil Dead: The Game появился режим «Королевское Мочилово» и новая выжившая

Evil Dead: The Game было получила обновление, главной изюминкой которого стал режим «Королевское Мочилово». Это бойня с элементами королевской битвы, где могут участвовать до 40 человек.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

У игроков есть возможность использовать приобретённых ранее персонажей и костюмы к ним, а при заходе в игру всех ждёт подарок в виде наряда «Кандарийская Подтяжка» для героя Пабло. Также поле битвы помогут разнообразить дальнобойный гранатомёт и коса — новое оружие.

Кроме того, разработчики предлагают приобрести набор Immortal Power Bundle. С ним игрок получит несколько новых костюмов и выжившую Руби Ноуби из сериала «Эш против зловещих мертвецов». Она может восстанавливать своё здоровье и увеличивать урон оружия, а особый приём Руби — поглощение вражеских душ с последующим мощным залпом, который наносит урон противникам и лечит союзников.