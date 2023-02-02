«Ведьмак 3» получил патч, улучшающий стабильность на PC, PS5 и Xbox Series

«Ведьмак 3» получил патч 4.01, в котором авторы повысили стабильность и производительность на PC и консолях нового поколения.

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Кроме того, в него включили различные изменения для всех платформ. Так, на PC исправили ошибку с отражениями в экранном пространстве (ранее могли не работать). Кроме того, новый режим быстродействия для глобального освещения с трассировкой лучей повышает частоту кадров.

На консолях исчезли сложности с сохранениями и сбросом пользовательских настроек, а ещё авторы улучшили качество тех же отражений в экранном пространстве. Оптимизация коснулась и того же глобального освещения с трассировкой лучей.

Кроме того, были поправлены баги и другие недостатки в нескольких заданиях и видеороликах — ошибки устранили и в нескольких версиях локализации. К примеру, у Присциллы исправили лицевую анимацию при использовании упрощённого китайского языка. И была добавлена версия песни Орианы на том же языке (и корейском).