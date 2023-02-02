Ubisoft случайно сломала свои игры для Linux и Steam Deck

Ubisoft выпустила новую версию лаунчера Ubisoft Connect, в которой содержится ошибка, не позволяющая запускать игры этой компании на Linux и Steam Deck. Об этом сообщает портал GamingOnLinux.

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После обновления Ubisoft Connect на компьютерах под управлением Linux и приставке Steam Deck (работает под управление операционной системы SteamOS, созданной на базе Linux, – прим. ред.) перестали запускаться такие игры, как Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, The Division 2, Watch Dogs Legion и Assassin's Creed Valhalla. Редакция GamingOnLinux полагает, что проблема распространяется на все игры Ubisoft, которые связываются с серверами Ubisoft Connect при запуске, вообще.

В чем именно причина проблемы, неизвестно. Неизвестно также, планирует ли Ubisoft устранять ошибку.

Несмотря на это, энтузиасты сами нашли способ обойти данное ограничение. Предлагается скачать программу Proton Experimental, которая позволяет запускать на Linux версии программ для Windows, и через нее активировать игры Ubisoft.