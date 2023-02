Почему игры пропадают из Steam и других магазинов

Разработчики не зарегистрировали торговую марку

Якутская ММО-выживалка The Day Before и раньше вызывала скепсис среди критиков, но перед премьерой нового геймплейного ролика игра пропала из магазина Steam и списков желаемого. По словам разработчиков из студии Fntastic, платформа удалила проект в связи с жалобой на нарушение торговой марки. Сразу после анонса игры кто-то зарегистрировал права на название The Day Before в США до того, как это сделали сами авторы. Проект до сих пор не вернулся в Steam.