Почему игры пропадают из Steam и других магазинов

Из Steam постоянно исчезают игры — в том числе весьма популярные. Просто новости об этом не всегда просачиваются в СМИ: как правило, внимание публики привлекают лишь особо примечательные случаи. Например, удаление Prey 2006 года, которую больше нигде нельзя приобрести. Портал PC Gamer рассказал, почему игры пропадают из Steam.

Фото: Rockstar Games Rockstar Games

Разработчики не зарегистрировали торговую марку

Видео дня

Якутская ММО-выживалка The Day Before и раньше вызывала скепсис среди критиков, но перед премьерой нового геймплейного ролика игра пропала из магазина Steam и списков желаемого. По словам разработчиков из студии Fntastic, платформа удалила проект в связи с жалобой на нарушение торговой марки. Сразу после анонса игры кто-то зарегистрировал права на название The Day Before в США до того, как это сделали сами авторы. Проект до сих пор не вернулся в Steam.

Издатели злоупотребили инструментами Steamworks

В ноябре 2019 года примерно тысяча игр внезапно исчезла из Steam. Многие из них были тайтлами, в которые практически никто не играл и даже не слышал об их существовании, но встречались и проекты, получившие сотни положительных отзывов. Согласно Valve, компания обнаружила, что некоторые издатели «злоупотребляли функционалом Steamworks» — подробного объяснения, к сожалению, нет. Чуть позже часть пропавших игр смогла вернуться на площадку, однако многие по-прежнему недоступны.

Истечение лицензии на DRM

Фатальные недостатки DRM-технологий порой дают о себе знать лишь годы спустя. Tron: Evolution — хороший пример. В 2019 году проект стал неиграбельным из-за того, что издатель Disney Interactive не продлил подписку на антипиратский сервис SecuROM. Без рабочей защиты игроки не могут подтвердить свой серийный ключ, поэтому игра просто перестала запускаться. Конечно, эта проблема затрагивает не только пользователей Steam, но и любых геймеров, купивших лицензионную копию игры.

Сделка об эксклюзивности с Epic Games Store

Появление Epic Games Store в 2018 году серьезно повлияло на рынок цифровой дистрибуции игр. Платформа привлекала разработчиков более выгодными процентами прибыли, а также гарантиями прибыли. Кроме того, миллионы геймеров по всему миру пользуются клиентом Epic Games Store, например, для игры в Fortnite — это означает, что новенький проект может привлечь внимание огромной аудитории. Результатом политики Epic Games стал ряд соглашений об эксклюзивном выпуске игр на платформе, и самый заметный пример — это Metro Exodus. Разработчики месяцами принимали предварительные заказы в Steam, но за несколько недель до релиза сделали проект эксклюзивом Epic Games Store. Игра вернулась в Steam лишь год спустя, когда срок временной эксклюзивности истек.

Steam

Политические ремарки

Цензоры в Китае запретили любые упоминания Винни-Пуха из-за того, что он часто используется для политической сатиры на президента страны Си Цзиньпиня. Тайваньская студия Red Candles, выпустившая хоррор Devotion, добавила в игру отсылку к мемам с плюшевым медвежонком и другим актуальным для Китая темам, что привело к серьезному занижению оценок проекта в Steam. Студия принесла извинения и удалила контент, который не понравился цензорам, но было слишком поздно: издатель разорвал все отношения с разработчиками, после чего Devotion пропала из магазина.

Нарушение авторских прав

Stardock, создательница Star Control: Origins, получила уведомление о нарушении авторских прав от разработчиков оригинальной Star Control для MS-DOS во время изнурительно долгого судебного разбирательства насчет торговой марки. На это время игра пропала из Steam — но вновь появилась в продаже через пару недель, когда обе стороны наконец урегулировали иск.

Истечение прав на музыку

Сейчас Alan Wake от Remedy Entertainment можно купить в Steam без проблем — но так было не всегда. Причина кроется в лицензии на музыкальные треки. Обычно разработчики игр оплачивают права на музыку на определенный срок, и когда он подходит к концу, проект, содержащий лицензированные треки, не может продаваться. Grid, DiRT 3, F1 2013, Tony Hawk Pro Skater HD и многие другие игры были изъяты из цифровых магазинов именно из-за юридических сложностей с музыкой. Подобная ситуация также периодически случается и в других формах медиа, но, в данном случае, Microsoft смогла договориться с владельцами лицензий и вернуть Alan Wake в продажу без удаления саундтрека.

Steam

Фейковые отзывы

Из-за рецензий и отзывов регулярно случаются локальные скандалы, но совсем другое дело, когда сами разработчики пытаются повысить оценки игры при помощи фейковых ревью собственной игры. В 2018 году Valve удалила из Steam цифровые порты настольных игр от студии Acram Digital после того, как появилась информация, что один из сотрудников компании оставлял положительные отзывы из-под разных аккаунтов. Нечто похожее было, когда издатель Insel Games попытался «мотивировать» сотрудников оставлять отзывы на игру Wild Buster — и Valve также удалила ее из продажи.

Релиз ремастера оригинальной игры

Dark Souls: Prepare to Die пропала из продажи в мае 2018 года, когда состоялся релиз ремастера. Игра осталась в библиотеках тех пользователей, которые купили проект ранее, но для всех остальных с тех пор доступна только Dark Souls: Remastered Edition. Многопользовательские серверы оригинальной игры также отключены. А не так давно нечто подобное проделала Rockstar: после выхода печально известной трилогии ремастеров Grand Theft Auto оригиналы первых трех частей были удалены с цифровых площадок. The Elder Scrolls V: Skyrim сейчас продается только в разнообразных юбилейных и специальных изданиях.

Технические проблемы

Batman: Arkham Knight — пожалуй, самый известный пример случая, когда технические проблемы вынудили издателя изъять игру из продажи. ПК-версия проекта подверглась настолько жесткой критике из-за плохой оптимизации, что Warner Bros. приостановила продажу игры. По тем временам скандал был совершенно беспрецедентным, особенно для столь крупного релиза. Создатель Five Nights at Freddy’s World Скотт Коутон тоже удалил игру из Steam: он сказал, что недоволен слабыми оценками проекта и принес извинения за низкое качество релизной версии. Коутон также предложил всем покупателям бессрочный возврат средств вне зависимости от того, сколько времени они провели в игре.