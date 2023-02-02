В GTA Online устранили уязвимость, удобную для читеров

Компания Rockstar Games выпустила важное обновление для десктопной версии видеоигры GTA V. Его установка поможет пресечь дальнейшее распространение эксплойта, позволяющего изменить результаты соперника и даже изгнать его из игры.

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О наличии уязвимости, провоцирующей читерство в сообществе GTA Online, стало известно две недели назад. На тот момент беспринципные геймеры уже обнаружили лазейку и взяли ее на вооружение.

Разработчик оказался в курсе и пообещал апдейт, способный остановить бесчинство. Вчера, 1 февраля, в техподдержке Rockstar Games появился анонс обновления GTA V.

Пакет Title Update 1.66 весом около 350 Мбайт содержит обещанный патч, а также реализацию нового протокола передачи данных — это изменение призвано повысить безопасность сеансов связи и обмена сообщениями внутри игры.

Заплатка закрывает такие возможности, как несанкционированное изменение баланса участника игры, его репутации (RP-уровня), статуса ненадежности (Bad Sport) и другой статистики. По данным разработчика, уязвимость также позволяла подстроить крах или кик.