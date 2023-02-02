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1 час назад

Microsoft получила «список возражений» от ЕК по сделке с Activision Blizzard

Sostav.ru

Американская корпорация Microsoft получила «список возражений» от Европейской комиссии (ЕК), которая пытается заблокировать сделку по слиянию ИТ-корпорации и разработчика видеоигр Activision Blizzard. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Microsoft получила список возражений от ЕК по сделке с Activision
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их данным, Microsoft получила «список возражений» ещё 31 января. При этом компания не делала никаких публичных заявлений и отказалась комментировать информацию собеседников агентства.

Источники напоминают, что на основании антимонопольных норм Евросоюза, «список возражений» — первая стадия блокирования сделки. Её инициатор должен предоставить ответ регулятору, указав конкретные меры, которые обычно включают изменение параметров сделки согласно нормам антимонопольного права ЕС.

ЕК продолжит проводить расследование до 11 апреля, отмечает Bloomberg.

Антимонопольные регуляторы ЕС начали изучение сделки между Microsoft и Activision Blizzard в ноябре прошлого года. Предварительное расследование регулирующих органов показало, что сделка может нанести ущерб конкуренции на рынке видеоигр. Отмечалось, что в ЕК среди прочего обеспокоены тем, что Microsoft может лишить права доступа к консольным и компьютерным видеоиграм Activision Blizzard, особенно к таким, как Call of Duty.

В январе прошлого года Microsoft объявила о планах приобрести Activision за $68,7 млрд. Тогда отмечалось, что сделка завершится в 2023 финансовом году после одобрения регуляторами, и Microsoft станет третьей игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.

Игры,Еврокомиссия,Microsoft,ЕС,
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