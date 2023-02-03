В Сеть слили видео с полной картой игры Hogwarts Legacy

В интернет утекло видео с полной картой игры Hogwarts Legacy. На это обратил внимание портал Charlie Intel.

В ролике можно увидеть карту деревни Хогсмид, в которой, судя по интерфейсу, игроку предстоит искать сундуки с сокровищами, страницы из книг, статуи камуфлори и некий астрономический алтарь. Далее камера перемещается на карту Хогвартса, где в виде отдельных локаций фигурируют Астрономическая башня, Лестницы, Большой Зал, Библиотека и другие.

Затем камера отдаляется, открывая вид на территорию вокруг Хогвартса, в том числе на Запретный лес. Судя по всему, все эти локации можно будет посетить, а также собирать на них коллекционные предметы.

По сюжету, игрок возьмет на себя роль персонажа, который станет новым учеником пятого года в Хогвартсе образца XIX века. Релиз запланирован на 10 февраля на PlayStaton 5, Xbox Series и ПК. В апреле игра также появится на консолях прошлого поколения PlayStation 4 и Xbox One, а летом этого года — и на Nintendo Switch.