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1 час назад

Авторы Dwarf Fortress заработали $7,2 млн после выхода игры в Steam

Чемпионат.com

Разработчики Dwarf Fortress из студии The Bay 12 Games рассказали о том, как у игры дела с продажами. Соответствующее сообщение команда опубликовала на форуме проекта.

Авторы Dwarf Fortress заработали $7,2 млн после выхода игры в Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По данным The Bay 12 Games, за январь этого года Dwarf Fortress заработала $ 7,2 млн — это случилось после выхода проекта в Steam в декабре. При этом выручка игры с сентябре по декабрь 2022 года не превышала даже $ 160 тыс.

Авторы поблагодарили фанатов за такую активную поддержку и подчеркнули, что полученных денег оказалось много. Их хватит, чтобы покрыть налоги, заплатить сотрудникам и вложить в бизнес-расходы. Команда подчеркнула, что денег даже с лихвой хватит на личные расходы.

«Признательность, которую вы нам даёте — это то, почему мы существуем. Это поддерживает нас так же, как пища которую мы едим, как транспорт, на котором мы передвигаемся. Когда мы уйдем из этого мира, вы будете причиной, по которой нас запомнят».

Dwarf Fortress — игра, сочетающая в себе элементы рогалика и симулятора. На протяжении 20 лет разработкой проекта занимались два брата, но потом к ним присоединился ещё один человек.

Игра доступна в Steam. Её можно купить и в России.

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