В Overwatch 2 будут наказывать играющих в одной команде с читерами

Проблема не обошла стороной и Overwatch 2. Blizzard рассказала, что те игроки, которые намеренно объединяются в команду с читерами, будут наказываться. Сначала это может быть предупреждением, но потом аккаунт могут и заблокировать. Что будут делать с теми, кто по случайности окажется с нечестными геймерами в одном матче, не сообщается.