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1 час назад

RAMZES666 ушёл из команды Darkside

Чемпионат.comиещё 1

Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв сообщил, что покидает состав Darkside по Dota 2.

RAMZES666 ушёл из команды Darkside
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам игрока, команде не удавалось решить возникающие проблемы, которых с каждым днём становилось всё больше.

«Даже две первые победы — их могло не быть, мы вообще могли вылететь сиз первого дивизиона. Хотя также могли побеждать самые сильные команды региона. Рандом невероятный, ото дня ко дню, от настроения сильно всё зависело. У меня самого была куча вопросов, как всё будет, как мы поладим и так далее. Решил попробовать, не получилось. Ничего по этому поводу не могу больше сказать».

Рамзес также рассказал, что перед началом сезона получил несколько предложений от команд из СНГ и Европы, но выбрал Darkside. Теперь он намерен взять отпуск и отдохнуть перед следующим туром сезона Dota Pro Circuit 2023.

Darkside заняла шестое место в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit, проиграв пять матчей подряд после двух побед. В конце сезона появилась информация, что RAMZES666 может перейти в Team Secret.

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