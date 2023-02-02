RAMZES666 ушёл из команды Darkside

«Даже две первые победы — их могло не быть, мы вообще могли вылететь сиз первого дивизиона. Хотя также могли побеждать самые сильные команды региона. Рандом невероятный, ото дня ко дню, от настроения сильно всё зависело. У меня самого была куча вопросов, как всё будет, как мы поладим и так далее. Решил попробовать, не получилось. Ничего по этому поводу не могу больше сказать».