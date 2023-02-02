В России подорожали Crusader Kings 3 и другие игры Paradox

Шведский издатель Paradox Interactive повысил цены на свои игры в Steam во многих странах по всему миру, включая Россию, Казахстан и Турцию. Изменения коснулись лишь флагманских серий и дополнений — пока неясно, поднимется ли стоимость других проектов компании.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Ранее в Paradox отмечали, что продолжат корректировать цены в регионах в зависимости от экономической ситуации в стране. Именно поэтому в Перу, Коста-Рике и Сингапуре цены, наоборот, снизились.
Новые цены на игры Paradox в Steam
- Crusader Kings 3 — 1600 рублей (было 930 рублей)
- Hearts of Iron 4 — 1300 рублей (было 699 рублей)
- Stellaris — 1300 рублей (было 699 рублей)
- Europa Universalis 4 — 1300 рублей (было 699 рублей)
- Cities: Skylines — 1100 рублей (было 499 рублей)
- Crusader Kings 3 — 425 лир (было 99 лир)
- Hearts of Iron 4 — 340 лир (было 79 лир)
- Stellaris — 340 лир (было 79 лир)
- Europa Universalis 4 — 340 лир (было 79 лир)
- Cities: Skylines — 280 лир (было 65 лир)
- Crusader Kings 3 — 11700 тенге (было 7800 тенге)
- Hearts of Iron 4 — 9300 тенге (было 6100 тенге)
- Stellaris — 9300 тенге (было 6100 тенге)
- Europa Universalis 4 — 9300 тенге (было 6100 тенге)
- Cities: Skylines — 7600 тенге (было 5000 тенге)