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55 минут назад

В России подорожали Crusader Kings 3, Stellaris и другие игры Paradox

Чемпионат.com

Шведский издатель Paradox Interactive повысил цены на свои игры в Steam во многих странах по всему миру, включая Россию, Казахстан и Турцию. Изменения коснулись лишь флагманских серий и дополнений — пока неясно, поднимется ли стоимость других проектов компании.

В России подорожали Crusader Kings 3 и другие игры Paradox
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее в Paradox отмечали, что продолжат корректировать цены в регионах в зависимости от экономической ситуации в стране. Именно поэтому в Перу, Коста-Рике и Сингапуре цены, наоборот, снизились.

Новые цены на игры Paradox в Steam

Россия

  • Crusader Kings 3 — 1600 рублей (было 930 рублей)
  • Hearts of Iron 4 — 1300 рублей (было 699 рублей)
  • Stellaris — 1300 рублей (было 699 рублей)
  • Europa Universalis 4 — 1300 рублей (было 699 рублей)
  • Cities: Skylines — 1100 рублей (было 499 рублей)

Турция

  • Crusader Kings 3 — 425 лир (было 99 лир)
  • Hearts of Iron 4 — 340 лир (было 79 лир)
  • Stellaris — 340 лир (было 79 лир)
  • Europa Universalis 4 — 340 лир (было 79 лир)
  • Cities: Skylines — 280 лир (было 65 лир)

Казахстан

  • Crusader Kings 3 — 11700 тенге (было 7800 тенге)
  • Hearts of Iron 4 — 9300 тенге (было 6100 тенге)
  • Stellaris — 9300 тенге (было 6100 тенге)
  • Europa Universalis 4 — 9300 тенге (было 6100 тенге)
  • Cities: Skylines — 7600 тенге (было 5000 тенге)
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