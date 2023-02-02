Обновление Ubisoft Connect «поломало» ряд игр в Steam на Linux

Свежее обновление Ubisoft Connect (ранее Uplay) «поломало» ряд игр в Steam на Linux и Steam Deck. Согласно GamingOnLinux, сыграть в проекты Ubisoft мешает неустранимая ошибка, которая возникает при каждой попытке их запуска.

К счастью, все, кто столкнулся с данной проблемой, могут воспользоваться Proton Experimental, которая позволяет Linux запускать игры Steam для Windows. Версия, не требующая участия в бете, была выпущена самой Valve. Когда проблему решит Ubisoft — неизвестно.