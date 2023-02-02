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17 минут назад

Ubisoft Connect не даёт запускать игры компании в Steam на Linux и Steam Deck

Игромания.ру

Свежее обновление Ubisoft Connect (ранее Uplay) «поломало» ряд игр в Steam на Linux и Steam Deck. Согласно GamingOnLinux, сыграть в проекты Ubisoft мешает неустранимая ошибка, которая возникает при каждой попытке их запуска.

Обновление Ubisoft Connect «поломало» ряд игр в Steam на Linux
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Наличие ошибки было подтверждено в Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, The Division 2, Watch Dogs Legion и Assassin's Creed Valhalla.

К счастью, все, кто столкнулся с данной проблемой, могут воспользоваться Proton Experimental, которая позволяет Linux запускать игры Steam для Windows. Версия, не требующая участия в бете, была выпущена самой Valve. Когда проблему решит Ubisoft — неизвестно.

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