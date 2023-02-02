Продажи PS5 превысили 32 млн устройств

Sony поделилась результатами квартального отчёта за последние три месяца. Так, стало известно, что продажи PS5 по состоянию на 31 декабря составляют 32,1 млн устройств.

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С октября по декабрь 2022 года было продано 7,1 млн консолей, что на 83% больше, чем за тот же период в 2021 году. Отмечается, что таких показателей удалось достичь благодаря уменьшению дефицита консолей — PS5 теперь можно без проблем купить даже у ритейлеров.

Число подписчиков PlayStation Plus в третьем квартале составило 46,4 млн, что на 1,6 млн меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. А число активных ежемесячных пользователей PSN дошло до 112 млн человек.