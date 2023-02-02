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1 час назад

Продажи PS5 превысили 32 млн устройств, а число подписчиков PS Plus за год снизилось

Чемпионат.com

Sony поделилась результатами квартального отчёта за последние три месяца. Так, стало известно, что продажи PS5 по состоянию на 31 декабря составляют 32,1 млн устройств.

Продажи PS5 превысили 32 млн устройств
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

С октября по декабрь 2022 года было продано 7,1 млн консолей, что на 83% больше, чем за тот же период в 2021 году. Отмечается, что таких показателей удалось достичь благодаря уменьшению дефицита консолей — PS5 теперь можно без проблем купить даже у ритейлеров.

Число подписчиков PlayStation Plus в третьем квартале составило 46,4 млн, что на 1,6 млн меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. А число активных ежемесячных пользователей PSN дошло до 112 млн человек.

Sony раскрыла информацию и про игры. Во втором квартале 2022 года продажи проектов составляли 6,6 млн, тогда как к концу третьего квартала это число составило 20,8 млн. Во многом на это повлиял успех God of War Ragnarok.

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