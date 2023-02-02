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43 минуты назад

Четвёртый бесплатный апдейт для Monster Hunter Rise: Sunbreak выйдет&nbsp;7 февраля

Игромания.ру

Capcom представила четвёртое бесплатное обновление для Monster Hunter Rise: Sunbreak, релиз которого состоится 7 февраля.

Анонсирован бесплатный апдейт для Monster Hunter Rise: Sunbreak
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроков ожидает встреча с двумя древними драконами — ледяным Velkhana и обладающим разрушительной взрывной силой Risen Crimson Glow Valstrax. Кроме того, в состав апдейта войдут новые задания по исследованию аномалий, квестовые ивенты и дополнительный платный загружаемый контент.

В честь релиза четвёртого обновления Capcom проводит раздачу специального комплекта брони, который позволит примерить на себя облик в стиле Velkhana. А на апрель компания запланировала бесплатное обновление под номером 5 с возвращение одного древнего дракона и усиленными монстрами.

Ролевой экшен Monster Hunter Rise доступен на PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox и в Game Pass. В дополнение Sunbreak пока можно сыграть только на PC и Switch — на новых платформах его выпустят весной.

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