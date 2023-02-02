Анонсирован бесплатный апдейт для Monster Hunter Rise: Sunbreak

Capcom представила четвёртое бесплатное обновление для Monster Hunter Rise: Sunbreak, релиз которого состоится 7 февраля.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игроков ожидает встреча с двумя древними драконами — ледяным Velkhana и обладающим разрушительной взрывной силой Risen Crimson Glow Valstrax. Кроме того, в состав апдейта войдут новые задания по исследованию аномалий, квестовые ивенты и дополнительный платный загружаемый контент.

В честь релиза четвёртого обновления Capcom проводит раздачу специального комплекта брони, который позволит примерить на себя облик в стиле Velkhana. А на апрель компания запланировала бесплатное обновление под номером 5 с возвращение одного древнего дракона и усиленными монстрами.