Porsche и Recaro совместно работают над игровым креслом

Прошло более полувека с тех пор, как Porsche начал сотрудничество с Recaro, но их последняя совместная работа связана не с автомобилем или автомобильным аксессуаром, а с удобным креслом для любителей видеоигр. Названное Porsche x Recaro Gaming Chair, оно впервые было представлено во время виртуальной гонки Ле-Ман, в которой участвовал также виртуальный прототип 911 GT3 R (это был первый раз, когда мы увидели этот гоночный автомобиль в действии, пусть и не в реальном).