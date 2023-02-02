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1 час назад

Porsche и Recaro совместно работают над игровым креслом

ПроКроссовер.ру

Прошло более полувека с тех пор, как Porsche начал сотрудничество с Recaro, но их последняя совместная работа связана не с автомобилем или автомобильным аксессуаром, а с удобным креслом для любителей видеоигр. Названное Porsche x Recaro Gaming Chair, оно впервые было представлено во время виртуальной гонки Ле-Ман, в которой участвовал также виртуальный прототип 911 GT3 R (это был первый раз, когда мы увидели этот гоночный автомобиль в действии, пусть и не в реальном).

Porsche и Recaro совместно работают над игровым креслом
Фото: UnsplashUnsplash
procrossover.ru

Как видите, в подголовнике даже есть два отверстия для гоночных ремней, но сами ремни в комплект не входят. На лицевой стороне изображен герб Porsche, а на задней — логотип Recaro. Подлокотники имеют алюминиевые опоры и несколько регулировок, а само основание сиденья изготовлено из алюминиевого сплава. Сиденье рассчитано на пользователей весом до 150 кг. Всего будет выпущено 911 единиц по цене 2499 долларов США.

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