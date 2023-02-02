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1 час назад

Свежий геймплейный трейлер экшена Wanted: Dead посвятили врагам и боссам

Игромания.ру

110 Industries и Soleil представили свежий геймплейный трейлер научно-фантастического экшена Wanted: Dead, посвящённый врагам и боссам.

Представлен новый геймплейный трейлер экшена Wanted: Dead
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроки столкнутся с самыми разными противниками: от простых наёмников и синтетиков до более серьёзной угрозы в лице огромного танка и элитных убийц. При этом ИИ противников обещает быть компетентным и сложным.

Главной героине придётся всегда оставаться в движении, чтобы выжить. Она сразится как с волнами врагов, так и против одиночных оппонентов. Одни специализируются на боях ближнего боя, орудуя острыми мечами, а другие — предпочитают огнестрельное оружие.

Рекомендуем также подробнее ознакомиться с особенностями боевой системы Wanted: Dead. Кстати, после нескольких поражений откроется специальный режим — для игроков, которым вызов игры оказался не по плечу.

Wanted: Dead выходит 14 февраля 2023 года на PC, PlayStation и Xbox. Действие игры разворачивается в научно-фантастической версии Гонконга, а геймплей сочетает в себе бои на мечах, захватывающие перестрелки, слоу-мо и уникальную систему отрубания конечностей.

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