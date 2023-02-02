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27 минут назад

Продажи God of War Ragnarok превысили 11 млн копий

Чемпионат.com

Студия Santa Monica похвалилась отличными продажами своего мифического экшена God of War Ragnarok. Эксклюзив PlayStation с момента релиза 9 ноября разошёлся по миру тиражом в 11 млн копий. Авторы при этом не стали уточнять, как продажи распределились между PS4 и PS5 и учитывались ли диски с бандлом новой консоли Sony.

Продажи God of War Ragnarok превысили 11 млн копий
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработчики поблагодарили всех фанатов «Бога войны» за этот результат.

«Мы польщены тем, что официально продано 11 млн копий God of War Ragnarok! Всё это было бы невозможно без поддержки наших фанатов, так что спасибо, что отправились с нами в это путешествие!»

Уже известно, что весной этого года God of War Ragnarok получит режим «Новая игра +». Благодаря ему игроки смогут повторно пройти приключение прокачанными в первом «забеге» героями.

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