Ноутбук с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти сравнили в играх

Для игр рекомендуется обычно брать ноутбуки с 16 ГБ ОЗУ. Но насколько на самом деле большая разница будет между ними в современных играх?

Фото: PC Support & Gaming Test PC Support & Gaming Test

Авторы YouTube-канала PC Support & Gaming Test проверили производительность ноутбука Acer Nitro 5 2022 (процессор Core i5 12th Gen 12500H, видеокарта RTX 3050) с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти в нескольких современных играх. Тестировались игры в разрешении 1080p.

Видео дня

В Red Dead Redemption 2 удалось в среднем на настройках Medium получить 46 к/с (8 ГБ ОЗУ) и 74 к/с (16 ГБ ОЗУ). При этом с 8 ГБ оперативной памяти игра занимала на ноутбуке 7,82 ГБ, а с 16 ГБ - 9,396 ГБ.

Assassin's Creed Valhalla запускалась тоже с пресетом Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 52 к/с (с 8 ГБ оперативной памяти) и 63 к/с (16 ГБ RAM). Кроме того, занимала игра 7 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ соответственно.

PUBG шла с высоким пресетом. В среднем производительность в ней составляла с 8 ГБ - 77 к/с, с 16 ГБ - 116 к/с. Что касается объёма оперативной памяти, который занимала эта, то она составила около 8 ГБ и около 9 ГБ соответственно.

PC Support & Gaming Test

Valorant запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней находился на уровне 81 к/с (8 ГБ ОЗУ) и 196,5 к/с (16 ГБ ОЗУ). Занимала вместе с тем игра оперативной памяти 5,8 ГБ и 7,5 ГБ соответственно.

God of War шла с пресетом Original. В среднем в ней удалось получить при 8 ГБ - 46,5 к/с, при 16 ГБ - 63,5 к/с. Объём оперативной памяти, который занимала игра, равнялся 7,6 ГБ и 9,1 ГБ соответственно.

В Grand Theft Auto V на настройках графики Recommended средняя частота кадров равнялась 61 к/с (8 ГБ) и 119 к/с (16 ГБ). Занимала игра оперативной памяти в первом случае - около 7 ГБ, во втором - примерно 8 ГБ.

Вывод

В среднем разница во всех шести играх между ОЗУ 8 ГБ и 16 ГБ составила 72% (61 к/с и 105 к/с).

Характеристики ноутбука Acer Nitro 5 AN515-58: