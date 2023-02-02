В Call of Duty: Warzone 2 появится новая карта в японском стиле

Создатели Call of Duty: Warzone 2 опубликовали свежий трейлер, посвящённый острову Ashika, новой карте «Возрождения» в японском стиле. Её выход ожидается на старте второго сезона. Ashika также известен под названием «Остров морского льва» и находится где-то в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сообщается, что на нём орудует ультранационалистическая группа Konni, которая занимается транспортировкой химического и биологического оружия. Среди точек интереса можно отметить:

фермы — на северо-западе карты расположены сельскохозяйственные, жилые и промышленные объекты, а также старые защитные сооружения береговой линии.

центр города — западная и юго-западная части острова представляют собой залив с оборонительной стеной. К северо-западу от главного подводного канала находится паромный терминал и туристические объекты. Если пересечь мосты, то можно добраться до отеля и торгового района.

пляжный клуб — к юго-западу от центра города и к востоку от порта находится аквариум и пляжный клуб, а также бассейн под открытым небом.

замок Tsuki — древний замок с многочисленными укреплениями, естественным оборонительным холмом и цветущей вишней. Под землёй можно найти водный путь и базу подводных лодок.

порт Ashika — порт на юго-западе, названный в честь острова. На севере располагаются промышленные склады, офисы, башни связи, путь к замку, а также вход в канал, ведущий к подземной базе подводных лодок.

жилой район — располагается к север-востоку от фермерских земель. Там же находятся электростанция и водоочистное сооружение.

обломки кораблей — место, где можно найти два грузовых контейнера, севших на мель, и контейнеры.