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18 минут назад

Electronic Arts отменила сюжетную игру во вселенной Titanfall

Чемпионат.comиещё 2

По информации известного журналиста Джейсона Шрайера, Electronic Arts отменила неанонсированную одиночную игру, которая развернулась бы во вселенной Titanfall и Apex Legends. Примечательно, что это была не Titanfall 3, как многие могли подумать, а совершенно другая игра.

Слух: Electronic Arts отменила игру во вселенной Titanfall
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Известно, что проект носил название Titanfall Legends. Над ним трудилась команда Respawn Entertainment из 50 человек. Всех причастных к игре людей либо направят в другие проекты, либо уволят.

Изначально разработку игры возглавлял Мохаммад Алави, который покинул Electronic Arts ещё в начале 2022 года. Фанаты уже несколько лет требуют, чтобы EA занялась новой частью Titanfall, получившей признание критиков. Вторая часть Titanfall 2 вышла в 2016 году и получила восторженные отзывы.

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