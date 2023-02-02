Слух: Electronic Arts отменила игру во вселенной Titanfall

По информации известного журналиста Джейсона Шрайера, Electronic Arts отменила неанонсированную одиночную игру, которая развернулась бы во вселенной Titanfall и Apex Legends. Примечательно, что это была не Titanfall 3, как многие могли подумать, а совершенно другая игра.

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Известно, что проект носил название Titanfall Legends. Над ним трудилась команда Respawn Entertainment из 50 человек. Всех причастных к игре людей либо направят в другие проекты, либо уволят.