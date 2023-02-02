СМИ: EA отменила разработку секретной игры по Apex Legends и Titanfall

По данным издания Bloomberg, Electronic Arts отменила разработку секретной игры по вселенной Apex Legends и Titanfall, над которой трудилась Respawn Entertainment.

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Сообщается, что это был однопользовательский проект под кодовым названием TFL или Titanfall Legends. Разработку возглавлял опытный геймдизайнер Мохаммед Алави, который покинул Respawn в начале прошлого года, а команда состояла из 50-ти человек. Сама EA до этого не рекламировала игру, но якобы не раз намекала на её существование.

В январе 2022-го года другой известный инсайдер, Джефф Грабб, рассказывал о том, что Алави до своего ухода работал над неанонсированным ААА-шутером с прицелом на одиночную кампанию. На тот момент проект находился на стадии прототипа и должен был выйти не раньше 2024 или даже 2025 года.

Похоже, что речь шла как раз о Titanfall Legends из материала Bloomberg.

Издание также располагает данными, что разработчикам проекта попытаются найти другую работу внутри компании, а тех, кого не смогут пристроить — уволят с выходным пособием. Представитель EA отказался от комментариев.