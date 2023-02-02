День 2 февраля в истории

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).

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День воинской славы РФ. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

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Сталинградская битва, начавшаяся 17 июля 1942 года, продолжалась 200 дней и ночей и стала одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью порядка 100 тысяч кв. километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров. На разных этапах боевых действий в битве с обеих сторон участвовали более 2,1 миллиона человек.

В ходе ожесточенных боев советские войска окружили и уничтожили главные силы 4-й танковой и 6-й полевой немецких армий, разгромили 3-ю и 4-ю румынские, нанесли тяжелый урон 8-й итальянской армии. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.

Победа советских войск под Сталинградом стала началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. За смелость и доблесть, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 55 соединений и частей были награждены орденами, 213 — преобразованы в гвардейские, 46 — получили почётные наименования. Медалью «За оборону Сталинграда» были награждены свыше 750 тысяч защитников города.

Всемирный день водно-болотных угодий.

В этот день в 1971 году в иранском городе Рамсар была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, так же известная как Рамсарская.

Всемирный день водно-болотных угодий, отмечаемые с 1997 года, призван привлечь внимание к их ценности для поддержания устойчивого развития нашей планеты.

80 лет назад (1943) указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны».

Награда вручалась партизанам и организаторам партизанского движения «за особые заслуги в деле организации партизанского движения, за отвагу, геройство и выдающиеся успехи в партизанской борьбе за Советскую Родину в тылу немецко-фашистских захватчиков». Медаль имела две степени.

В июне 1943 года состоялось первое вручение награды. Медалью №1 был награждён Ефим Ильич Осипенко — командир мобильной группы партизанского отряда «Передовой», действовавшего в Калужской области. Всего кавалерами медали «Партизану Отечественной войны» стали более 127 тысяч человек.

В годы Великой Отечественной войны партизанские отряды нанесли немецко-фашистским войскам огромный урон. Были убиты, ранены и захвачены в плен порядка одного миллиона солдат противника, выведено из строя более 4 тысяч танков и бронемашин, около 60 бронепоездов и 12 тысяч мостов, осуществлено 20 тысяч крушений вражеских железнодорожных эшелонов. Наиболее мощным партизанское движение было в Белоруссии, на Украине, Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской (ныне Тверской) областях РСФСР.

105 лет назад (1918) Совет народных комиссаров принял декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»

Этим документом был установлен светский характер государственной власти, провозглашена свобода совести и вероисповедания. Церковь была лишена прав юридического лица, а всё её имущество объявлялось «народным достоянием». В стране была развёрнута атеистическая пропаганда.

Декрет был отменен постановлением Верховного Совета РСФСР в октябре 1990 года.

День сурка.

Традиционный праздник в США и Канаде. Впервые был проведен на фестивале в Панксатони (шт. Пенсильвания, США) в 1887 году.