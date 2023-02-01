Обещанный геймплей The Day Before покажут уже завтра

Студия Fntastic неожиданно объявила, что уже завтра покажет обещанный геймплей The Day Before. Изначально ролик должны были показать до конца января, но его показ отложили из-за правовых разборок.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Поклонников ожидает 10 минут игрового процесса — будем надеяться, что разработчики сумеют переубедить сообщество, которое после череды странных новостей вокруг сетевого экшена начинает переставать верить в существование игры как таковой. Кто-то называет её «новой Abandoned».

Приготовьтесь погрузиться в мире полного ажиотажа, поскольку мы готовимся показать 10 минут геймплея The Day Before. Подключайтесь завтра для новых впечатлений.