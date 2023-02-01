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1 час назад

Обещанный геймплей The Day Before покажут уже завтра

Чемпионат.com

Студия Fntastic неожиданно объявила, что уже завтра покажет обещанный геймплей The Day Before. Изначально ролик должны были показать до конца января, но его показ отложили из-за правовых разборок.

Обещанный геймплей The Day Before покажут уже завтра
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Поклонников ожидает 10 минут игрового процесса — будем надеяться, что разработчики сумеют переубедить сообщество, которое после череды странных новостей вокруг сетевого экшена начинает переставать верить в существование игры как таковой. Кто-то называет её «новой Abandoned».

Приготовьтесь погрузиться в мире полного ажиотажа, поскольку мы готовимся показать 10 минут геймплея The Day Before. Подключайтесь завтра для новых впечатлений.

The Day Before должна была выйти 1 марта на ПК, но разработчики отложили игру, поскольку кто-то сумел до них завладеть правами на торговую марку в США. Позже студия призналась, что перенос планировался изначально для повышения качества игры. Теперь экшен хотят выпустить 10 ноября.

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