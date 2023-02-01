СЕО игровых студий рассказали, нужна ли замена иностранному ПО и и есть ли она

Российская игровая индустрия столкнулась с трудностями после ухода зарубежных компаний с рынка. Ряд программ оказались просто недоступны или заблокированы для россиян. «Игромания» поговорила с некоторыми представителями рынка, каких программ не хватает и какие есть альтернативы.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

CEO студии Radiance Star Андрей Зязев рассказал, что в компании использовали Unity, программы из пакета Adobe, Blender и JetBrains Rider. В прошлом году возникла сложность с Rider — стало трудно получить тестовую лицензию, пока на замене — VSCode.

«В России замены большей части зарубежного софта в почти всех сферах практически нет, поскольку уровень качества, гибкости и мощность инструментов зарубежных производителей оттачивались годами. Ну больших трудностей с доступностью софта вообще не было, тем более таких, чтобы повлияли на разработку».

Андрей Зязев

Директор SunGear Games Роман Ильин отметил, что сейчас не очень заменяются Substance Designer и Substance Painter. По словам Романа, отказываться от них будет не очень приятно. Что же до остального, то Unity и ассетсторы можно оплатить с карты физического лица вне России. Apple Developer оплачивается с баланса eSIM.

«Растровая 2D графика — очень зависит от задач. Рисовать на планшете можно и в SAI, и в Krita, местами даже будет удобнее. У нас 2D — это в основном интерфейсы и давно в крите всё делаем. Что касается 3D, то мы на блендере. Начиная с 2.91 там очень всё поменялось, он быстрее, есть куча инструментов. И topogun для ретопологии — лицензию купить не проблема».

Роман Ильин

С видео в студии работают в основном на DaVinci Resolve, AVID или FinalCut. Также не проблема сегодня купить и лицензию RizomUV, однако для развертки модели есть плагины для блендера, как бесплатная альтернатива.