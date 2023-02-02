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34 минуты назад

Amnesia: The Bunker перенесли с марта на май

Чемпионат.comиещё 1

Студия Frictional Games в социальных сетях объявила о переносе хоррора Amnesia: The Bunker. Изначально выпустить игру хотели в марте, но теперь выход ожидается 16 мая — тайтл передвинули на два месяца.

Хоррор Amnesia: The Bunker перенесли с марта на май
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Причина переноса — болезни, с которыми столкнулись авторы в ходе зимы. По словам Frictional Games, в студии работает не так много людей, поэтому подобное сильно влияет на общее производство. Также разработчики отметили, что не хотят торопиться и выпускать проект лишь для галочки.

Amnesia: The Bunker — новая часть культовой хоррор-франшизы Amnesia, но со значительными изменениями в геймплее. Так, появится возможность стрелять из револьвера и взаимодействовать с большим количеством предметов.

Amnesia: The Bunker выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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