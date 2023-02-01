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1 час назад

Для GTA Online вышел важный патч на ПК. Хакеров теперь можно не бояться

Чемпионат.com

Спустя две недели после обнаружения серьёзной уязвимости Rockstar выпустила патч для ПК-версии GTA Online. В нём авторы наконец устранили проблему безопасности, которая позволяла хакерам удалённо добавлять, удалять и изменять некоторые важные данные, касающиеся учётных записей, включая всю статистику геймеров.

Для GTA Online вышел важный патч на ПК. Хакеров теперь можно не бояться
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кроме того, теперь злоумышленники не смогут отправлять обычных игроков в бесконечную загрузку или делать так, чтобы у них закрывалась игра. Ранее из-за этого многие пользователи попросту перестали заходить в GTA Online и предпочли дождаться апдейтов от разработчиков.

Помимо исправления уязвимости, авторы также улучшили общую стабильность игры на ПК. Что именно подразумевается под этим, неясно.

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