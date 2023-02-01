В World of Warcraft добавили боевой пропуск — впервые в истории игры

Blizzard добавила в World of Warcraft Торговую лавку — это аналог боевого пропуска, которого в игре раньше никогда не было. Пользователи уже могут начать зарабатывать новую валюту «Договор торговца» за выполнение заданий. Её можно тратить в лавке на косметику — различные облики, питомцев и уникальные предметы.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Раз в месяц Blizzard будет дарить игрокам 500 договоров торговца. Ассортимент лавки будет обновляться тоже ежемесячно. А валюту можно будет зарабатывать, выполняя особые задания Журнала путешественника.

Сторонники Альянса могут найти Торговую лавку Тони и Уайлдера недалеко от Квартала магов в Штормграде. А те, кто воюет на стороне Орды, обнаружат Торговую лавку Дзен'шири рядом с Крепостью Громмаш в Оргриммаре.