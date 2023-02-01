Разработчик Batman Arkham раскритиковал киновселенную DC Джеймса Ганна

31 января глава киновселенной DC Джеймс Ганн заявил, что супергероев в курируемых им фильмах, сериалах, видеоиграх и в мультфильмах будут играть и озвучивать одни и те же актёры. Бывший разработчик Rocksteady (серия Batman Arkham) Дель Уокер, который сейчас трудится в Naughty Dog, раскритиковал это решение Ганна.

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Уокер считает, что голливудские актёры не смогут озвучить героев игр так, как это делают специалисты по озвучке.

Вы сошли с ума, если думаете, что в Голливуде смогут превзойти Харли Квинн в исполнении Тары Стронг или любого другого актёра озвучки.

Разработчик напомнил, что актёры озвучки записывают по несколько сотен строчек диалогов, а в саму игру уходит лишь малая часть этого материала. Он также заявил, что Роберт Паттинсон, который сыграл Бэтмена в фильме Мэтта Ривза, вряд ли сможет качественно озвучить игру про крылатого супергероя. По словам девелопера, это нецелесообразно ещё и с коммерческой точки зрения.

Актёры в среднем произносят по 600 строчек диалогов, чтобы в итоге 20 из них вошли в игру. Вы думаете, что у вас получиться заставить Роберта Паттинсона работать лучше актёра озвучивания? А как это будет выглядеть с точки зрения бюджета?

Уокер подчеркнул, что есть лишь два голливудских актёра, которые умеют озвучивать героев игр. По его мнению, это Марк Хэмилл, который много лет озвучивает Джокера в играх и мультсериале, и Хэйли Джоэл Осмент, подаривший свой голос Соре из серии Kingdom Hearts.

Единственные два киноактёра, которые не отстают от актёров озвучивания, — это Марк Хэмилл (Джокер) и Хэйли Джоэл Осмент (Сора). Они смогли стать полноценными актёрами озвучивания, потому что они освободили свои графики на годы вперёд.