На Android и iOS выйдет ролевая игра по Street Fighter

Cостоялся официальный анонс Street Fighter: Duel — файтинга и ролевой игры, где геймерам предстоит собрать команду из известных персонажей серии и отправиться в бой против Сета, появившегося в качестве главного антагониста ещё в Street Fighter IV.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Фанаты франшизы уже давно ждали новостей о проекте, так как первые тесты прошли ещё в 2020 году. Геймеры смогут коллекционировать и прокачивать персонажей, чтобы в дальнейшем использовать их в пошаговых боях против других игроков или в сюжетной кампании.

В App Store и Play Market уже доступна регистрация для того, чтобы начать установку в день выхода игры. Релиз состоится 28 февраля, если верить информации из App Store.