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1 час назад

Анонсировали Street Fighter: Duel — ролевую игру для Android и iOS

Игромания.ру

Cостоялся официальный анонс Street Fighter: Duel — файтинга и ролевой игры, где геймерам предстоит собрать команду из известных персонажей серии и отправиться в бой против Сета, появившегося в качестве главного антагониста ещё в Street Fighter IV.

На Android и iOS выйдет ролевая игра по Street Fighter
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Фанаты франшизы уже давно ждали новостей о проекте, так как первые тесты прошли ещё в 2020 году. Геймеры смогут коллекционировать и прокачивать персонажей, чтобы в дальнейшем использовать их в пошаговых боях против других игроков или в сюжетной кампании.

В App Store и Play Market уже доступна регистрация для того, чтобы начать установку в день выхода игры. Релиз состоится 28 февраля, если верить информации из App Store.

Следующая крупная игра в серии для домашних платформ, Street Fighter 6, выйдет 25 июня 2023 года

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