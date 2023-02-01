Стали известны системные требования выживача Sons of the Forest

Студия Endnight Games поделилась в Steam минимальными и рекомендуемыми системными требованиями кооперативного выживача Sons of the Forest. Разработчики не уточнили, для каких именно графических настроек предназначены эти требования.

Sons of the Forest — прямое продолжение популярного выживача The Forest, который вышел в 2014 году. В нём главным героем выступает Эрик Леблан, который выжил после авиакатастрофы. По сюжету он ищет своего сына и сражается с монстрами-людоедами.