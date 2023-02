Стали известны системные требования выживача Sons of the Forest

Студия Endnight Games поделилась в Steam минимальными и рекомендуемыми системными требованиями кооперативного выживача Sons of the Forest. Разработчики не уточнили, для каких именно графических настроек предназначены эти требования.

Системные требования Sons of the Forest

Sons of the Forest выходит 23 февраля 2023 года только на ПК.

Sons of the Forest — прямое продолжение популярного выживача The Forest, который вышел в 2014 году. В нём главным героем выступает Эрик Леблан, который выжил после авиакатастрофы. По сюжету он ищет своего сына и сражается с монстрами-людоедами.