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1 час назад

Стали известны системные требования выживача Sons of the Forest

Чемпионат.comиещё 1

Студия Endnight Games поделилась в Steam минимальными и рекомендуемыми системными требованиями кооперативного выживача Sons of the Forest. Разработчики не уточнили, для каких именно графических настроек предназначены эти требования.

Стали известны системные требования выживача Sons of the Forest
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Системные требования Sons of the Forest

Минимальные

  • ОС — Windows 10 (64-битная)
  • Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X
  • Оперативная память — 12 ГБ
  • Видеокарта — GeForce GTX 1060 (3 ГБ) или Radeon RX 570 (4 ГБ)
  • Место на диске — 20 ГБ

Рекомендуемые

  • ОС — Windows 10 (64-битная)
  • Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Видеокарта — GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ) или Radeon RX 5700 XT (8 ГБ)
  • Место на диске — 20 ГБ

Sons of the Forest выходит 23 февраля 2023 года только на ПК.

Sons of the Forest — прямое продолжение популярного выживача The Forest, который вышел в 2014 году. В нём главным героем выступает Эрик Леблан, который выжил после авиакатастрофы. По сюжету он ищет своего сына и сражается с монстрами-людоедами.

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