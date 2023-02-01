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1 час назад

Со свежим обновлением в Battlefield 2042 появилась система классов

Игромания.ру

Battlefield 2042 получила обновление 3.2.0, где специалистов заменили на старую систему классов, которая нравилась игрокам.О решении объявили ещё в августе прошлого год — тогда многие пользователи отмечали, что концепция специалистов буквально «стёрла» уникальные особенности классов, поэтому создатели решили отменить своё же нововведение.

В Battlefield 2042 вернулась система классов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь игроки снова смогут выбирать между «Разведчиком», «Поддержкой», «Штурмовиком» и «Инженером», настраивая их наборы оборудования и вооружения. Кроме того, в обновлении добавили переработанный вариант карты Breakaway, оружие и свежие награды для обладателей боевого пропуска первого года и игры в издании Gold или Ultimate.

При этом ранее инсайдеры сообщили, что четвёртый сезон Battlefield 2042 стартует в игре только 28 февраля — в нём должны добавить свежую карту, пушки и так далее. А позже для игры запланирован ещё и пятый сезон.

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