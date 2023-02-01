В Battlefield 2042 вернулась система классов

Battlefield 2042 получила обновление 3.2.0, где специалистов заменили на старую систему классов, которая нравилась игрокам.О решении объявили ещё в августе прошлого год — тогда многие пользователи отмечали, что концепция специалистов буквально «стёрла» уникальные особенности классов, поэтому создатели решили отменить своё же нововведение.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Теперь игроки снова смогут выбирать между «Разведчиком», «Поддержкой», «Штурмовиком» и «Инженером», настраивая их наборы оборудования и вооружения. Кроме того, в обновлении добавили переработанный вариант карты Breakaway, оружие и свежие награды для обладателей боевого пропуска первого года и игры в издании Gold или Ultimate.