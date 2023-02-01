В AMD прокомментировали спад продаж игровых ПК

AMD считает, что ситуация с падением продаж техники, в частности компьютеров, должна улучшиться до конца этого года. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на генерального директора AMD Лизу Су.

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"Первый квартал должен стать для нас дном в сфере ПК", - заявила Су в ходе созвона о доходах компании за 4 квартал 2022 года.

Су прогнозирует, что общий рынок ПК в этом году сократится на 10% и составит около 260 миллионов единиц. Но при этом AMD ожидает "более мягкое первое полугодие и более сильное второе".

Хотя AMD прогнозирует, что в следующем квартале доходы от клиентских процессоров и игр продолжат падать, Су утешила инвесторов тем, что в этом году у компании будет на “25% больше побед в разработке ноутбуков”. При этом в этом году поступят в продажу 250 различных ноутбуков на базе AMD.