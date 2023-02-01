В Overwatch 2 вернут кредиты, улучшат прогрессию и геймплей

Blizzard обещает вернуть в Overwatch 2 классические кредиты, на которые можно будет покупать эпические и легендарные скины. В начале каждого сезона игрокам будут начислять 1500 таких кредитов, остальные 500 можно будет заработать — они будут распределены на весь боевой пропуск.

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Разработчики также переработают прогрессию. Благодаря обновлённой системе игроки смогут видеть, как развивается каждый отдельный боец. Ещё авторы изменят в Overwatch 2 рейтинговую и соревновательную системы. Ещё они обещают сделать так, чтобы бойцы на одинаковых ролях в разных командах не сильно отличались уровнем.