Platinum Games отпразднует 10-летие Metal Gear Rising 21 февраля

В социальных сетях Platinum Games появился пост, посвящённый скорой годовщине с выхода Metal Gear Rising: Revengeance. Разработчики прикрепили арт с Райденом — главным героем игры. Также они пообещали выпустить ещё одно изображение 21 февраля, когда исполнится 10 лет с релиза слэшера в Японии.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Учитывая, что недавно актёр озвучки персонажа призвал «следить за тем, что будет анонсировано в ближайшие недели», можно надеяться хотя бы на появление обновлённой версии игры для современных систем. А то и на возможный сиквел.

Оригинальная Metal Gear Rising: Revengeance вышла в 2013 году на PlayStation 3 и Xbox 360, а позже получила версию для PC. Игра заслужила высокие оценки со стороны критиков и игроков.

«21 февраля 2023 года Metal Gear Rising: Revengeance отметит своё 10-летие.



Чтобы отпраздновать это, мы опубликуем юбилейный арт #MGR в официальном аккаунте PlatinumGames, посвящённый памятной дате, так что следите за новостями».