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42 минуты назад

Ubisoft выпустила сиквел Valiant Hearts, но этого никто не заметил

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня состоялся релиз Valiant Hearts: Coming Home — это сиквел Valiant Hearts: The Great War, вышедшей в 2014 году. Проблема в том, что выход игры, скорее всего, мало кто заметил.

Ubisoft выпустила Valiant Hearts: Coming Home
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Примечательно, что релиз игры состоялся только на мобильных устройствах для подписчиков Netflix. Почему Ubisoft решила продавать игру именно так, неизвестно. Сюжет Coming Home расскажет о выживших в период Первой мировой войны. Героям предстоит вернуться домой и не потерять рассудок от ужасов войны.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Valiant Hearts: The Great War получила отличные оценки от аудитории и критиков. Игру полюбили за интересный, трогательный сюжет и персонажей. Coming Home, вероятно, примут прохладнее.

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