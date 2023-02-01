Ubisoft выпустила Valiant Hearts: Coming Home

Сегодня состоялся релиз Valiant Hearts: Coming Home — это сиквел Valiant Hearts: The Great War, вышедшей в 2014 году. Проблема в том, что выход игры, скорее всего, мало кто заметил.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Примечательно, что релиз игры состоялся только на мобильных устройствах для подписчиков Netflix. Почему Ubisoft решила продавать игру именно так, неизвестно. Сюжет Coming Home расскажет о выживших в период Первой мировой войны. Героям предстоит вернуться домой и не потерять рассудок от ужасов войны.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.