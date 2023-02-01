В Electronic Arts признали неудачным релиз Need for Speed Unbound

Electronic Arts опубликовала результаты квартального отчёта, который закончился 31 декабря 2022 года. Так, общая аудитория игр компании теперь составляет 650 млн пользователей. Особенно в EA отметили успехи FIFA 23, которая показала рекордную вовлечённость фанатов во франшизу.

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Ложкой дёгтя для компании стал праздничный период, в котором вышли две игры студии: Need for Speed Unbound и NHL 23. В EA назвали продажи обеих игр слабыми, снизив прогноз по выручке за фискальный год. Косвенным признаком низких продаж Unbound стало то, что гонку продавали с большими скидками спустя пару недель после релиза — и теперь корпорация подтвердила невысокие показатели новинки.