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15 минут назад

В The Sims 5 будет мультиплеер

Чемпионат.com

EA поделилась новыми деталями The Sims 5, которая разрабатывается под кодовым названием Project Rene. Как рассказал геймдиректор Грэнт Родьек, в новой части серии геймеры смогут сыграть друг с другом в режиме совместной игры: обустраивать свои дома, общаться, работать и проводить досуг. При этом речь идёт именно о кооперативном взаимодействии — разработчики отдельно подчеркнули, что никакого The Sims Online они не планируют. Сколько именно симов смогут находиться в одной сессии, неизвестно.

В The Sims 5 будет мультиплеер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале The Sims. Права на видео принадлежат Electronic Arts

Также разработчик вновь напомнил, что The Sims 5 создаётся с прицелом на кроссплатформу: пользователи смогут сперва сыграть за своих симов на ПК, а затем переключиться на смартфоны и продолжить с того же места.

Релиз The Sims 5 состоится как минимум через несколько лет на ПК, консолях и на мобильных устройствах. Сейчас авторы тестируют раннюю альфа-версию проекта, которой первые игроки очень довольны.

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