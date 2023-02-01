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35 минут назад

Стартует IEM Katowice 2023 по CS:GO — расписание матчей первого игрового дня

Чемпионат.com

Сегодня в Польше начнётся чемпионат Intel Extreme Masters Katowice 2023 — первый топ-турнир года по шутеру C:SGO. В соревнованиях примут участие все ведущие команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

В Польше стартует IEM Katowice 2023 по CS:GO
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

1 февраля пройдут первые матчи предварительной стадии Play-In. Команды, которые выиграют два матча, пройдут в основной групповой этап, где присоединятся к NAVI, Virtus.pro, Heroic и другим топ-коллективам.

Расписание матчей IEM Katowice 2023 на 1 февраля:

  • 13:00. Первый раунд, Cloud9 (Россия) — IHC Esports (Монголия);
  • 13:00. Первый раунд, ENCE Esports (Европа) — paiN Gaming (Бразилия);
  • 14:15. Первый раунд, Team Spirit (Россия) — Grayhound (Австралия);
  • 14:15. Первый раунд, MiBR (Бразилия) — Ninjas in Pyjamas (Швеция);
  • 15:30. Первый раунд, Fnatic (Европа) — Evil Geniuses (США);
  • 15:30. Первый раунд, Sprout (Дания) — OG (Европа);
  • 16:45. Первый раунд, FURIA Esports (Бразилия) — Permitta Esports (Польша);
  • 16:45. Первый раунд, BIG (Германия) — Complexity Gaming (США).
  • 18:00. Второй раунд, Победитель C9/IHC — победитель ENCE/paiN;
  • 18:00. Второй раунд, Победитель Spirit/Gray — победитель MiBR/NiP;
  • 21:00. Второй ранд, Победитель Fnatic/EG — победитель Sprout/OG;
  • 21:00. Второй ранд, Победитель FURIA/Permitta — победитель BIG/coL.

Матчи первого раунда пройдут в формате best-of-1 (до одной победы), второго — best-of-3 (до двух побед). Время начала указано по московскому времени.

Игры,Intel,
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