В Польше стартует IEM Katowice 2023 по CS:GO

Сегодня в Польше начнётся чемпионат Intel Extreme Masters Katowice 2023 — первый топ-турнир года по шутеру C:SGO. В соревнованиях примут участие все ведущие команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

1 февраля пройдут первые матчи предварительной стадии Play-In. Команды, которые выиграют два матча, пройдут в основной групповой этап, где присоединятся к NAVI, Virtus.pro, Heroic и другим топ-коллективам.

Расписание матчей IEM Katowice 2023 на 1 февраля:

13:00. Первый раунд, Cloud9 (Россия) — IHC Esports (Монголия);

13:00. Первый раунд, ENCE Esports (Европа) — paiN Gaming (Бразилия);

14:15. Первый раунд, Team Spirit (Россия) — Grayhound (Австралия);

14:15. Первый раунд, MiBR (Бразилия) — Ninjas in Pyjamas (Швеция);

15:30. Первый раунд, Fnatic (Европа) — Evil Geniuses (США);

15:30. Первый раунд, Sprout (Дания) — OG (Европа);

16:45. Первый раунд, FURIA Esports (Бразилия) — Permitta Esports (Польша);

16:45. Первый раунд, BIG (Германия) — Complexity Gaming (США).

18:00. Второй раунд, Победитель C9/IHC — победитель ENCE/paiN;

18:00. Второй раунд, Победитель Spirit/Gray — победитель MiBR/NiP;

21:00. Второй ранд, Победитель Fnatic/EG — победитель Sprout/OG;

21:00. Второй ранд, Победитель FURIA/Permitta — победитель BIG/coL.