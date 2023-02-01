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7 минут назад

Sony опровергла слух о сокращении производства PlayStation VR2

Игромания.ру

Вчерашний слух о том, что Sony решила сократить запланированные объёмы производства PlayStation VR2 получил опровержение — от самой Sony.

Sony опровергла слух о сокращении производства PlayStation VR2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Компания сообщила GamesIndustry.biz о том, что видит «энтузиазм фанатов PlayStation» по поводу грядущего запуска (шлема) со стартовой линейкой в более 30 игр, среди которых Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain и Resident Evil Village». И объёмы производства PS VR2 не сокращались.

Издание Bloomberg в свою очередь утверждало, что Sony решила выпустить к концу марта не 2 млн запланированных устройств, а 1 млн. Дело в том, что компания якобы разочаровалась показателями предварительных заказов PS VR2.

Продажи нового шлема виртуальной реальности Sony стартуют 22 февраля. Со стартовой линейкой игр можно ознакомиться здесь.

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