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56 минут назад

Новая видеокарта NVIDIA TITAN RTX засветилась в документах. Она получит 48 ГБ видеопамяти

Ferra.ru

Компания NVIDIA поставляет инженерные платы PG137 в центры разработки по всему миру. И, судя по всему, одно такое устройство засветилось в накладной.

Новая NVIDIA TITAN RTX может получить рекордное количество видеопамяти
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отметим, что ранее плата PG137 неоднократно всплывала в Сети под названием TITAN RTX ADA. Таким образом, это может быть новая видеокарта NVIDIA линейки TITAN, но выпущенная в рамках поколения Ada Lovelace.

Что интересно, некоторое время назад Kopite7kimi упомянул, что данная модель получит до 48 ГБ памяти. И свежий документ только подтвердил это — там тоже фигурировало упоминание 48 ГБ памяти стандарта GDDR6 в случае с одним из перевозимых устройств.

Энтузиасты уже отметили, что в накладной упоминается версия GDDR6, а не GDDR6X. Это может означать, что в новом TITAN используется более высокоразрядный стандарт памяти.

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