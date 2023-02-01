Новая NVIDIA TITAN RTX может получить рекордное количество видеопамяти

Компания NVIDIA поставляет инженерные платы PG137 в центры разработки по всему миру. И, судя по всему, одно такое устройство засветилось в накладной.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Отметим, что ранее плата PG137 неоднократно всплывала в Сети под названием TITAN RTX ADA. Таким образом, это может быть новая видеокарта NVIDIA линейки TITAN, но выпущенная в рамках поколения Ada Lovelace.

Что интересно, некоторое время назад Kopite7kimi упомянул, что данная модель получит до 48 ГБ памяти. И свежий документ только подтвердил это — там тоже фигурировало упоминание 48 ГБ памяти стандарта GDDR6 в случае с одним из перевозимых устройств.