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19 минут назад

Эксклюзив: Loretta выйдет на консолях до конца этого года — в игре шесть языков

Игромания.ру

Психологический триллер Loretta выйдет на консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch до конца этого года. Также планируется релиз мобильной версии. Об этом «Игромании» рассказал российский разработчик Яков Бутузов. Напомним, уже 16 февраля игра выйдет в Steam, GOG и Epic Store.

Loretta выйдет на консолях до конца этого года
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра выйдет выйдет на следующих языках: русском, английском, японском, испанском, корейском, китайском традиционном и китайском упрощённом. Как отметил разработчик, в сюжетной игре текст будет постоянно на экране перед глазами зрителей, поэтому перевод требует повышенного внимания.

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Яков Бутузов

«Кроме того, в английской версии есть нюанс. Лоретта — южанка. И хотелось, чтобы она ощущалась словно повзрослевшая Квентин из «Шума и ярости» или героиня «Гроздья гнева». Поэтому много времени заняло создание аутентичного акцента. В целом же, концепт не изменился! Я сделал, что задумал, задолго до релиза, а уже последние месяцы работы уделил тестам и подготовке переводов».

Разработчик отметил, что Loretta выйдет сразу и целиком. История героини в игре раскрыта. Что же касается дополнений или сюжетного продолжения, то возможен выпуск спин-оффа про другого персонажа. Но это зависит от целого ряда факторов, в том числе, насколько понравится игрокам оригинальная игра. Напомним, издаст игру Dangen Entertainment.

Яков Бутузов

«Мне повезло с Dangen. Эта небольшая команда любящих игры людей. Я знаком с каждым. И играл в изданные игры. Никто меня не обижал. И ни разу не попросил изменить что-нибудь сакраментально важное, изменить творчески. Хотя, я считаю, имели полное право, потому что меня иногда заносит.
Думаю, сегодня без издателя вдвойне, втройне тяжело. Издатель берёт на себя три больших обязательства: бюджет, рекламу и перевод. А главное, в моем случае, предоставляет доступ к аудитории, к которой я сам вряд ли бы пробился. Мои ожидания оправдались сполна».

Сюжет познакомит с историей домохозяйки Лоретты, которая со своим мужем, писателем из Нью-Йорка, переехала в полуразрушенный фермерский дом. В сельской местности им пришлось столкнуться с нищетой и неудачей. Но затем главная героиня нашла страховку жизни супруга. И в голове женщины родился план, который игроку придётся помочь реализовать или нет.

При прохождении придётся выбирать ветки диалога, взаимодействовать с объектами и принимать решения.

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