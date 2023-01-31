Loretta выйдет на консолях до конца этого года

«Мне повезло с Dangen. Эта небольшая команда любящих игры людей. Я знаком с каждым. И играл в изданные игры. Никто меня не обижал. И ни разу не попросил изменить что-нибудь сакраментально важное, изменить творчески. Хотя, я считаю, имели полное право, потому что меня иногда заносит.

Думаю, сегодня без издателя вдвойне, втройне тяжело. Издатель берёт на себя три больших обязательства: бюджет, рекламу и перевод. А главное, в моем случае, предоставляет доступ к аудитории, к которой я сам вряд ли бы пробился. Мои ожидания оправдались сполна».