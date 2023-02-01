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32 минуты назад

Источник: Starfield хотят выпустить в июне 2023 года

Чемпионат.com

Журналист и инсайдер Джефф Грабб поделился своими данными о планах Microsoft — помимо тех, что сама корпорация недавно рассказала на специальном мероприятии, где были Hi-Fi Rush, Minecraft Legends и Redfall.

Инсайдер: Starfield хотят выпустить в июне 2023 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Starfield, новинку создателей The Elder Scrolls и Fallout 3-4, планируют выпустить в июне — то есть переносов больше может и не быть, поскольку сейчас релиз публично запланирован на первую половину 2023 года.

Forza Motorsport при этом выйдет лишь во второй половине года, однако до конца года может поспеть ещё один эксклюзив — Hellblade 2: Senua's Saga. По крайней мере, сейчас такой план и он может измениться. Если суммировать официальные и утёкшие даты, то график Microsoft на 2023 год выглядит так:

  • Hi-Fi Rush — 26 января;
  • Minecraft Legends — 18 апреля;
  • Redfall — 2 мая;
  • Forza Motorsport — вторая половина года (сентябрь?);
  • Hellblade 2: Senua's Sacrifice — до конца года.
Игры,Microsoft,
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