Инсайдер: Starfield хотят выпустить в июне 2023 года

Журналист и инсайдер Джефф Грабб поделился своими данными о планах Microsoft — помимо тех, что сама корпорация недавно рассказала на специальном мероприятии, где были Hi-Fi Rush, Minecraft Legends и Redfall.

Starfield, новинку создателей The Elder Scrolls и Fallout 3-4, планируют выпустить в июне — то есть переносов больше может и не быть, поскольку сейчас релиз публично запланирован на первую половину 2023 года.

Forza Motorsport при этом выйдет лишь во второй половине года, однако до конца года может поспеть ещё один эксклюзив — Hellblade 2: Senua's Saga. По крайней мере, сейчас такой план и он может измениться. Если суммировать официальные и утёкшие даты, то график Microsoft на 2023 год выглядит так: