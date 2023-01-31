Ремейк Resident Evil 4 попал на обложку нового номера журнала Game Informer

Обложка свежего номера журнала Game Informer посвящена ремейку Resident Evil 4. На ней мы видим ключевых персонажей истории: Леона Кеннеди и Эшли Грэм, похищенную дочь президента США.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Журналисты посетили основной офис Capcom в Японии, поиграли в первую и пятую главы хоррора, а также поговорили в том числе с геймдиректорами Ясухиро Анпо и Кадзунори Кадои, которые до этого трудились над ремейком Resident Evil 2.