Ремейк Resident Evil 4 попал на обложку нового номера журнала Game Informer

Обложка свежего номера журнала Game Informer посвящена ремейку Resident Evil 4. На ней мы видим ключевых персонажей истории: Леона Кеннеди и Эшли Грэм, похищенную дочь президента США.
Журналисты посетили основной офис Capcom в Японии, поиграли в первую и пятую главы хоррора, а также поговорили в том числе с геймдиректорами Ясухиро Анпо и Кадзунори Кадои, которые до этого трудились над ремейком Resident Evil 2.
Так что нас ждут 12 страниц с новыми деталями об игре, разбором геймплея за Эшли, впечатлениями от местных локаций и не только.Релиз ремейка Resident Evil 4 намечен на 24 марта для PC, обоих поколениях PlayStation и Xbox Series.