Серия Dying Light достигла 30 миллионов проданных копий

Генеральный директор студии Techland сообщил, что совокупные продажи серии Dying Light перевалили за отметку в 30 миллионов копий. Этого числа удалось достичь меньше чем за год после выхода второй части, релиз которой состоялся 4 февраля 2022 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Павел Мархевка

«Результат в 30 миллионов проданных копий игр серии Dying Light свидетельствует об огромном доверии нашего сообщества игроков. Для создателей развлечений трудно найти мотивацию лучше этой. Это топливо для всей команды Techland, чтобы продолжать поддерживать Dying Light и интенсивно работать над новой игрой в открытом мире и фэнтези-вселенной».

Как говорят разработчики из Techland, они «не почивают на лаврах» и для них важно создать сообщество игроков вокруг собственной студии, именно поэтому Dying Light 2 может рассчитывать на длительный период поддержки, в которую будут входить как технические исправления, так и новый контент.

Своими предыдущими результатами о продажах Techland делилась через некоторое время после релиза второй части экшена. На тот момент они составили 25 миллионов копий.