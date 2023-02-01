SquareEnix объявила о неожиданно коллаборации

Симулятор уборщика PowerWash Simulator получит очередное бесплатное дополнение. С Midgar Special Pack игроки смогут провести уборку в баре Тифы Локхарт, почистить байк Клауда и даже отмыть робота-скорпиона — босса из Final Fantasy VII. Дата выхода набора пока неизвестна.
DLC смотрится уместно, учитывая, что издателем обеих игр является Square Enix. Кроме того, это уже не первая коллаборация PowerWash Simulator с другими франшизами. Так, в сегодняшнем дополнении геймерам придётся протереть пыль и вымыть полы в особняке Лары Крофт.
PowerWash Simulator вышла в 2022 году и смогла не только полюбиться игрокам, но и даже занять высокие места в различных игровых топах. Игра появилась на PC, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Но, увы, официально она недоступна в России.