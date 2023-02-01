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58 минут назад

Из Dying Light 2 убрали антипиратскую защиту Denuvo

Чемпионат.comиещё 1

31 января студия Techland выпустила патч 1.9 для Dying Light 2. Авторы исправили множество надоедливых багов, улучшили геймплей и добавили кроссплей на консолях Xbox и PlayStation.

Из Dying Light 2 убрали антипиратскую защиту Denuvo
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для ПК-игроков главной новостью стал отказ от печальной известной антипиратской защиты Denuvo, из-за которой многие игроки испытывали проблемы с частотой кадров. Кроме того, авторы добавили поддержку технологии NVIDIA DLSS 3, призванной поднять FPS на видеокартах RTX 40-й серии. Разработчики предупредили, что внутриигровой бенчмарк пока её не поддерживает, поэтому тестировать новую версию игры нужно прямо во время игрового процесса.

Dying Light 2 поступила в продажу 4 февраля 2022 года на ПК и консолях. С тех пор авторы выпустили дополнение Bloody Ties и планируют поддерживать игру ещё как минимум несколько лет.

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